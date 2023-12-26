Группа людей в полицейской форме похитила деньги гражданина Узбекистана в городе Гуруграм (Гургаон) в Индии, сообщает во кторник ИА «Дунё» со ссылкой на СМИ.

Трое братьев-узбекистанцев, возвращавшиеся в гостиницу около 21:00 в субботу, были остановлены мужчинами, представившимися полицейскими, якобы для проверки документов. При досмотре сумок они похитили 16 тысяч долларов США и скрылись, говорится в сообщении.

Гражданин Узбекистана Б. С. находился в Индии для проведения трансплантации почки в больнице Artemis. Он обратился в полицию по поводу инцидента.

Начато расследование по статьям 379А (кража), 419 (обман путём выдачи себя за другое лицо) и другим статьям уголовного законодательства Индии.

Посольство Узбекистана в Индии провело переговоры с МИД и другими ведомствами страны, ситуация взята под контроль, отмечается в сообщении.

Дипломатическая миссия призвала соотечественников не поддаваться обещаниям разных сомнительных людей при пребывании в Индии с разными целями, в том числе для лечения, строго соблюдать требования личной безопасности, особенно в ситуациях, связанных с финансовыми вопросами, не использовать крупные суммы наличных средств, использовать банковские карты или денежные переводы.

Посольство рекомендовало соотечественникам при необходимости оперативно обращаться за необходимой консульско-правовой помощью по телефону: +91 11 2467 0774/75 или через Telegram-бот: @consuluzbindia_bot.

Гуруграм, расположенный недалеко от Нью-Дели, — второй по величине город в штате Харьяна.