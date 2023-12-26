Центральный банк Узбекистана потребовал от коммерческих банков, операторов платёжных систем и платёжных сервисов положить конец практике «безакцептного снятия» средств с карты заёмщика для погашения кредита и других долгов «без согласия клиента и без его уведомления».

21 декабря заместитель председателя ЦБ подписал соответствующее письмо, сообщает Bankers.uz. Информацию «Газете.uz» подтвердили в Центробанке.

В письме отмечается, что банки нарушают требования законодательства при автоматическом списании (автопалетеже) средств с банковских карт граждан для оплаты кредитов через системы дистанционного обслуживания, из-за чего регулятору поступил ряд обращений.

Кроме того, некоторые банки принимают страховой полис в качестве гарантии по кредиту. В случае невозврата этих кредитов в установленный срок страховая организация полностью покрывает кредитную задолженность перед банком. В результате права банка перед заёмщиком по обязательству (займу) переходят к страховой организации, которая безакцептно (без распоряжения владельца) снимает деньги с карты клиента. Эти факты подверглись критике.

Согласно статье 783 Гражданского кодекса, без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счёте, допускается по решению суда, а также в иных случаях, установленных кодексом или иным законом либо в предусмотренных договором между банком и клиентом.

Соглашение между заёмщиком и страховой организацией о бесспорном снятии денег с банковских карт заёмщика отсутствует, а законодательством не предусмотрено предоставление такого права небанковским организациям.

В письме также указывается, что некоторые платёжные сервисы предоставили страховым организациям специальные E-POS терминалы (виртуальные терминалы для оплаты через мобильные приложения или сайты), благодаря чем «страховщики» получили возможность безакцептного снятия средств с банковских карт заемщиков.

То, что банки допускают вывод средств с банковских карт граждан без обеспечения прав и законных интересов владельцев (а также создание такой возможности для страховых организаций) рассматривается как нарушение прав потребителей. К банкам, допустившим подобные нарушения, принимаются меры в установленном порядке, сообщили в ЦБ.

Согласно положению ЦБ о минимальных требованиях к деятельности банков при взаимодействии с потребителями банковских услуг, банки при использовании автопогашения задолженности по кредитам, микрозаймам и лизингу должны списывать средства на следующий рабочий день. При этом необходимо направить уведомление владельцу счёта с указанием причин, по которым средства были перечислены, и в чью пользу. Замглавы ЦБ сообщил, что такие инструкции банкам были направлены в марте прошлого года и в январе текущего года.

В конце письма ЦБ потребовал от банков:

своевременно уведомлять граждан о подключении их банковских карт (на основании соглашения или оферты с банком) к услуге автоплатежей через SMS-уведомления;

при снятии денег с карты должника и поручителя в порядке, предусмотренном договором, запрашивать его согласие через отправку на его телефон SMS-уведомления. При этом необходимо указать полную и достоверную информацию, «за какой кредитный платёж и в чью пользу» взимаются деньги, а также совершать платёж после согласия держателя карты;

для минимизации рисков и предотвращения мошенничества банкам и платёжным организациям следует дополнительно внедрить механизм Face ID для идентификации клиентов при регистрации в качестве пользователя мобильного приложения, привязке банковских карт к мобильному приложению, а также при выдаче микрозаймов и кредитов;

прежде чем вводить в систему номер телефона близких родственников или знакомых заёмщика при выдаче микрозаймов и кредитов, необходимо отправить на их номера код подтверждения и продолжить процесс после их согласия;

строго соблюдать законодательство при выводе средств с банковских карт без акцепта.

Центробанк потребовал представить отчёт о контроле за исполнением указанных поручений до 29 декабря, иначе они могут быть отключены из платёжных систем или могут быть применены штрафные санкции.

Финансист Отабек Бакиров отметил, что банки включают в кредитно-гарантийные договоры «условия снятия средств с карты клиента для оплаты кредита и других долговых обязательств без акцепта, без согласия клиента и без его уведомления», о чём знает Центральный банк.

«В чем здесь вина банков, если страховая организация недопустимым образом снимает средства с банковских карт заёмщика после полного погашения кредитной задолженности безнадёжного должника перед коммерческим банком? И не должны ли страховые компании воспользоваться своим правом регресса против безнадёжного должника?» — спросил он.

По его мнению, такой подход может повлиять на добросовестных заёмщиков, поскольку при защите интересов «плохих должников» подорожают кредитные продукты.