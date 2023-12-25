Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова встретилась с 14-летней девочкой, которую в течение семи месяцев подвергали сексуальной эксплуатации в Шахрисабзском районе Кашкадарьи, сообщила её пресс-служба.

Уполномоченная по правам ребёнка изучила социальную и эмоционально-психологическую поддержку, которые оказывают девочке, а также условия её обучения.

По словам детского омбудсмана, состояние девочки улучшилось и стабилизировалось, ей регулярно помогает психолог, а с привлечением педагогов ребёнок изучает основные предметы школьной программы.

«Ч. Т. демонстрирует большой интерес к английскому языку и компьютерной грамотности, а также имеет особый талант к изобразительному искусству. В ходе нашей искренней беседы девочка поделилась планами на будущее, заявив, что её главная цель — получить образование и стать специалистом в сфере правоохранительной деятельности», — сообщила омбудсман.

Сурайё Рахмонова подчеркнула, что продолжит следить за комплексной реабилитацией пострадавшей, её социализацией среди сверстников и, самое главное, предоставлением образовательных возможностей.

Напомним, девочка обратилась к детскому омбудсману и сообщила о том, что с мая по ноябрь года её насильно удерживала в своём доме жительница кишлака Хожабог Шахрисабзского района Н. А., принуждая вступать в половую связь с разными людьми путём насилия и угроз.

Прокурор Китабского района возбудил уголовное дело против женщины по части «а» части 3 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет / наказывается лишением свободы от 8 до 12 лет). Расследование продолжается, о его результатах будет сообщено дополнительно.