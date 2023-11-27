Правоохранительные органы задержали жительницу Шахрисабского района Кашкадарьинской области, которая подозревается в принуждении 14-летней девочки вступать в половую связь с разными людьми.

24 ноября к детскому омбудсману обратилась несовершеннолетняя Ч. Т. (2009 года рождения), проживающая в Китабском районе области. Она сообщила о том, что с мая по 15 ноября 2023 года её насильно удерживала в своём доме жительница кишлака Хожабог Шахрисабзского района Н. А., принуждая вступать в половую связь с разными людьми путём насилия и угроз. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмана Сурайё Рахмоновой.

Детский омбудсман обратилась в Генеральную прокуратуру Узбекистана с просьбой немедленно расследовать ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

Областная прокуратура в тот же день расследовала инцидент. Прокурор Китабского района возбудил уголовное дело против женщины по части «а» статьи 135 части 3 Уголовного кодекса (торговля людьми в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет / наказывается лишением свободы от 8 до 12 лет), сформирована следственная группа, начато следствие, говорится в сообщении.

По данным Национального агентства социальной защиты при президенте, мать пострадавшей в январе уехала на работу в Россию, а девочка была под опекой своего отца в Китабском районе.

Агентство получило обращение от дяди пострадавшей, который сообщил о том, что девочку насильно удерживают в чужом доме на протяжении семи месяцев и заставляют вступать в половую связь с другими людьми.

«Открыто „социальное дело“ и создана рабочая группа из психологов и педагогов при Центре социальных услуг „Инсон“ Китабского района Национального агентства социальной защиты, чтобы помочь несовершеннолетней Ч. Т. восстановить физическое и психическое здоровье, а также выяснить причины произошедшего и предотвратить их», — говорится в сообщении.

Уголовное дело находится на контроле Генеральной прокуратуры Узбекистана и детского омбудсмана.

На следующий день пресс-служба омбудсмана сообщила, что решением Китабского районного суда к подозреваемой Н. А. применили меру пресечения в виде заключения под стражу.