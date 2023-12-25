Президент Узбекистана 21 декабря подписал постановление о поддержке женщин.

В этом документу Кабинету министров и Верховному суду поручено за два месяца разработать и внести в Законодательную палату Олий Мажлиса законопроект, который будет предусматривать рассмотрение дел о расторжении брака в отношении жертв семейного насилия по требованию потерпевших в упрощённом порядке.

Это означает вынесение судебного решения без отложения разбирательства дела и назначения супругам срока для примирения, если суд, «принимая во внимание мнение женского активиста махалли», придёт к заключению, что «дальнейшее совместное проживание мужа и жены не представляется возможным».

Кроме того, будущий законопроект должен предусматривать новшество относительно принудительного вселения в жилье по решению суда.

Ожидается, что по требованию владельца жилого помещения стороне, вселяемой в принудительном порядке, будет предоставлена возможность заселиться в другое принадлежащее владельцу жилое помещение с равноценными условиями либо в жилое помещение, арендную плату за которое будет уплачивать владелец жилого помещения.

Согласно постановлению, будет сформирован судейский корпус, специализированный на рассмотрении семейных конфликтов в межрайонных судах по гражданским делам.

В порядке эксперимента в рамках действующих штатных единиц с 1 февраля 2024 года будут введены штатные единицы «семейных судей» в суде по гражданским делам Самарканда, Наманганском и Мирзо-Улугбекском межрайонных судах по гражданским делам. Специализироваться на рассмотрении семейных конфликтов будут по два судьи этих судов.