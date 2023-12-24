В рамках акции «Ударные 40 дней» по улучшению криминогенной ситуации ещё 8 мужчин задержаны по подозрению в преступной деятельности в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы, опубликовавшая их фотографии. Как и почти на всех остальных снимках задержанных в рамках операции, мужчины смотрят вниз.
Список задержанных
- Дониёр Бахтиёрович Юлдошев (1984 года рождения) — часть 3 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана;
- Фазлиддин Файзуллаевич Алимов (1988) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство);
- Шовкат Шухратович Куватов (1991) — часть 3 статьи 277 УК (хулиганство);
- Нуриддин Бахтиярович Туляганов (1988) — часть 4 статьи 168 УК (мошенничество);
- Ильхом Махмуджонович Сотволдиев (1986) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство);
- Дониёр Фахриддин угли Юнусов (1992) — часть 2 статьи 168 (вымогательство) и часть 3 статьи 277 УК (хулиганство);
- Бахтиёр Тулкин угли Эркинов (1992) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство;
- Умид Агзамович Махмудов (1987) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство).
Подозреваемые заключены под стражу, следствие продолжается.
Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этих лиц, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.
На этой неделе президент Узбекистана прокомментировал волну задержаний чиновников за коррупционные преступления и рейды против представителей преступных групп и «уличных банд».
Ранее первый заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев рассказал, что преступные группы «взяли на себя обязанности государства» по решению проблем граждан «в ускоренном порядке», а «не в рамках закона». В частности, они угрожали и применяли насилие, чтобы взыскать долги у граждан.