В рамках акции «Ударные 40 дней» по улучшению криминогенной ситуации ещё 8 мужчин задержаны по подозрению в преступной деятельности в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы, опубликовавшая их фотографии. Как и почти на всех остальных снимках задержанных в рамках операции, мужчины смотрят вниз.

Список задержанных

Дониёр Бахтиёрович Юлдошев (1984 года рождения) — часть 3 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана;

Фазлиддин Файзуллаевич Алимов (1988) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство);

Шовкат Шухратович Куватов (1991) — часть 3 статьи 277 УК (хулиганство);

Нуриддин Бахтиярович Туляганов (1988) — часть 4 статьи 168 УК (мошенничество);

Ильхом Махмуджонович Сотволдиев (1986) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство);

Дониёр Фахриддин угли Юнусов (1992) — часть 2 статьи 168 (вымогательство) и часть 3 статьи 277 УК (хулиганство);

Бахтиёр Тулкин угли Эркинов (1992) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство;

Умид Агзамович Махмудов (1987) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство).

Подозреваемые заключены под стражу, следствие продолжается.

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этих лиц, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

На этой неделе президент Узбекистана прокомментировал волну задержаний чиновников за коррупционные преступления и рейды против представителей преступных групп и «уличных банд».

Ранее первый заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев рассказал, что преступные группы «взяли на себя обязанности государства» по решению проблем граждан «в ускоренном порядке», а «не в рамках закона». В частности, они угрожали и применяли насилие, чтобы взыскать долги у граждан.