По просьбе 12-летнего мальчика в одной из махаллей Андижанской области построят библиотеку. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Отмечается, что во время встречи хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова с молодёжью 12-летний мальчик Асадилло Розиков, проживающий в махалле «Терактаги» Андижанского района, обратился к хокиму с просьбой строительства библиотеки. Он заявил, что из-за нехватки книг не смог показать высокий результат в конкурсе «Молодой книголюб».

Хокимият сообщил, что работы по строительству библиотеки уже начаты, их планируется завершить к 25 января по поручению хокима.

Шухрат Абдурахманов предложил мальчику самому управлять библиотекой, удивившись, что он не просит себе автомобиль или жильё.