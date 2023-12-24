Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря подписал указ о дополнительных мерах по противодействию торговле людьми и широкому внедрению принципов достойного труда.

Согласно документу, Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду преобразована в Национальную комиссию по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда. Её снова возглавит председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

Национальная комиссия состоит из:

подкомиссии по вопросам противодействия торговле людьми, возглавляемой министром внутренних дел Пулатом Бобожоновым — заместителем председателя Национальной комиссии;

подкомиссии по вопросам достойного труда, возглавляемой министром занятости и сокращения бедности Бехзодом Мусаевым — заместителем председателя Национальной комиссии.

Среди основных задач национальной комиссии — координация деятельности республиканских органов исполнительной власти, органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих и иных организаций в сфере противодействия торговле людьми, всесторонней поддержки лиц, пострадавших от неё, а также широкого внедрения принципов достойного труда, международных трудовых стандартов, защиты трудовых прав граждан.

Она также будет принимать меры по развитию международного и регионального сотрудничества в этой сфере, уменьшению случаев нерегулируемой трудовой миграции, совершенствовать практики выявления, расследования, предупреждения и искоренения преступлений, связанных с торговлей людьми, и оказания услуг реабилитации и реинтеграции пострадавшим лицам.

Комиссии в течение месяца поручено разработать положения о подкомиссиях и территориальных комиссиях.

Территориальные комиссии по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда возглавят хокимы областей, Ташкента и председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.

Кроме того, на базе института Национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду (созданного в июле 2019 года) был учреждён институт Национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда.

Докладчик будет ежегодно предоставлять президенту информацию о ситуации в стране по противодействию торговле людьми и внедрению принципов достойного труда, а также ситуации в зарубежных странах, связанной с гражданами Узбекистана.

Он также, как и ранее, должен будет оперативно реагировать на выпады в отношении Узбекистана, а также отстаивать национальные интересы республики на международной арене.