Институт национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду учрежден указом президента от 30 июля.

В его задачи входит:

ежегодное представление президенту Узбекистана информации о ситуации в стране и мире в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду, предпринимаемых мерах по преследованию и наказанию лиц, причастных к данному виду преступлений, и поддержке жертв торговли людьми;

организация регулярных брифингов для СМИ для доведения до общественности и международного сообщества достоверной информации о предпринимаемых в стране мерах в этой области;

обеспечение сотрудничества и взаимодействия в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду с международным сообществом, организациями и правозащитниками, специализирующимися на этой тематике, оперативного реагирования «на выпады в отношении государства», а также отстаивание национальных интересов республики на международной арене в этой сфере.

Республиканская межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми преобразована документом в Национальную комиссию по противодействию торговле людьми и принудительному труду. На председателя комиссии и будут возложены функции национального докладчика.

Национальная комиссия состоит из:

подкомиссии по вопросам противодействия торговле людьми, возглавляемой министром внутренних дел, являющимся заместителем председателя Национальной комиссии;

подкомиссии по вопросам противодействия принудительному труду, возглавляемой министром занятости и трудовых отношений Узбекистана, являющимся заместителем председателя Национальной комиссии.

Основными задачами комиссии определены:

координация работы государственных и территориальных органов, органов самоуправления граждан и негосударственных некоммерческих организаций в области противодействия торговле людьми и принудительному труду;

организация разработки и реализации государственных и иных программ в области противодействия торговле людьми и принудительному труду, а также контроля за их исполнением;

анализ, оценка, мониторинг и повышение эффективности принимаемых мер по противодействию торговле людьми и принудительному труду, изучение практики выявления, расследования, предупреждения и пресечения преступлений в этой сфере;

организация международного сотрудничества и взаимодействия в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду, а также сбор, анализ информации и подготовку докладов в этой области.

На председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента, районов и городов документом возложено руководство территориальными комиссиями по противодействию торговле людьми и принудительному труду.

Их основной задачей определено обеспечение «неукоснительного, своевременного и качественного исполнения» национального законодательства, постановлений палат Олий Мажлиса, указов, постановлений и распоряжений президента Узбекистана, решений Кабинета Министров и предписаний национальной комиссии в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду.

Накануне издание Kun.uz со ссылкой на данные Генеральной прокуратура Узбекистана сообщило, что в 2018 году к административной ответственности за правонарушения, связанные с торговлей людьми, были привлечены 25 должностных лиц. Из них 6 хокимов, 1 заместитель хокима, 3 сотрудника сферы здравоохранения, 4 руководителя и заместителя руководителя отдела народного образования, 1 руководитель дошкольной образовательной организации, 6 директоров школ и другие.

В 2018 году было возбуждено 123 уголовных дела в рамках борьбы с торговлей людьми. В 2017 году этот показатель составил 305, таким образом, число уголовных дел, возбужденных за торговлю людьми, за год сократилось на 60%.