Станции «Юнусабад» и «Туркистан» Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена возобновят работу с 25 декабря, сообщила пресс-служба столичного метро.

Станции будут работать с 05:00 утра до 00:00 ночи.

Они были закрыты в конце августа на четыре месяца для проведения «плановых профилактических работ».

«В результате работ, интервал движения поездов на линии сократится с 10 минут до 4 минут в часы пик. В будущем этот показатель планируется сократить до 2 минут», — говорится в сообщении.

В ноябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил обновить вагонный парк и обеспечить двухминутный интервал между поездами в метро Ташкента. Кроме того, разрабатывается стратегия развития метрополитена до 2040 года, где основной акцент будет на подземном метро.