Станции «Юнусабад» и «Туркистан» Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена закрываются с 26 августа на четыре месяца для плановых профилактических работ. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Движение поездов продолжится в обычном режиме между станциями «Шахристан» и «Минг урик», при этом интервал движения будет сокращён до 5 минут.

На время закрытия станций от станции «Туркистан» через станцию «Юнусабад» до станции «Шахристан» будут бесплатно курсировать автобусы большой вместимости. Время их работы: с 6:00 до 00:00.

В метрополитене отметили, что две новые станции работают уже около трёх лет, а согласно мировому опыту, для обеспечения безопасности движения поездов и пассажиров после определённого периода эксплуатации тоннелей нужны профилактические работы.

Первый этап Юнусабадской линии метро был открыт в 2001 году, в 2002 году она закрывалась на три месяца для проведения плановых работ, напомнили в метрополитене.