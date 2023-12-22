Программа малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ) приглашает предпринимателей, студентов и всех неравнодушных к вопросам экологии граждан принять участие во встрече бизнес-сообщества Green Development Platform. Мероприятие состоится 27 декабря в Центре инновационного предпринимательства UEnter, сообщил «Газете.uz» национальный координатор ПМГ ГЭФ в Узбекистане Алексей Волков.

Green Development Platform — это возможность для обсуждения «зелёных» инициатив. Предприниматели, инвесторы и правительственный сектор смогут презентовать и обсудить свои экологичные проекты, направленные на развитие экономики и общества. Для студентов встреча может стать частью образования по теме устойчивого развития.

С презентацией проектов выступят предприниматели и эксперты, успешно реализовавшие «зелёные» проекты. Среди них новые системы отопления в условиях энергокризиса, способы экономии воды в сельском хозяйстве, устойчивые методы обработки земли, использование природных материалов для производства повседневных товаров, которые обычно изготавливаются из пластика.

«Все проекты объединяет рациональное использование ресурсов и услуг и неравнодушное отношение к будущему планеты», — отметил Алексей Волков.

Кроме того, участники мероприятия обсудят, как стимулировать потребителей покупать «зелёное» оборудования. С программой мероприятия можно ознакомиться в Telegram-канале.