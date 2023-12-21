Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана вместе с «Узэнергоинспекцией» в ноябре-декабре провёл контрольные закупки бензина на АЗС во всех регионах страны для проверки его качества.

В общей сложности, образцы бензина были куплены на 82 АЗС и переданы в лаборатории.

Лабораторный анализ выявил, что в 21 случае качество бензина не соответствует требованиям, а в 4 случаях залито меньше топлива, чем полагается. По оценке комитета, потребителям нанесли ущерб на сумму около 300 млн сумов.

По данным лаборатории комитета, бензин, который заливают на следующих АЗС, не соответствует уровню качества:

«Гулнора газ сервис» (Каракалпакстан);

Bars (Ташкентская область);

International Petroleum (Сырдарьинская область);

«Искра», «Хамкор Имеж», многопрофильная частная фирма Nazar Ota, Sher Grand gaz, «Шодлик тухфаси» и «Versal oil» (Джизакская область);

«Каро Олтин Ёгдуси», «Лутф ХАК», «Водий пропан газ сервис» и «Оффисе брокерс» (Ферганская область);

«Макс Эко ойл» (Кашкадарьинская область);

Markaziy Gaz Oyl, Brava Oil Co, Foykon, Mohinur Oil, Boburshox Plyus Oil, Elit Tranzit Oyl, Mustaqillik-2001 (Андижанская область).

Кроме того, недостаточный залив бензина наблюдается в АЗС, принадлежащих частной торговой сети Rasul в Андижанской области, City petrol, Jasur Jo‘rabek Tolib nuri и Xush Baxt Zar в Бухарской области.

Комитет по конкуренции возбудил дела по указанным случаям и работает над возмещением причинённого потребителям ущерба, говорится в сообщении.