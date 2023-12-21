Молдова планирует завершить процесс выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) до конца 2024 года. Об этом заявила председатель комиссии по внешней политике и европейской интеграции в парламенте Молдовы Дойна Герман, пишет Deutsche Welle.

К этому сроку власти страны намерены денонсировать все оставшиеся соглашения, заключённые в рамках этой организации. В течение года Кишинёв уже вышел из десятка договоров. В общей сложности Молдова является участником около 330 соглашений СНГ.

«Мы поставили цель завершить все к концу 2024 года, — сказала Герман в интервью молдавскому телеканалу Exclusiv-TV. — Это не значит, что не будет небольших задержек, но, по большей части, практически все оценки отдельных министерств показывают, что мы находимся на завершающем этапе».

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Одновременно Молдова ведёт процесс вступления в Евросоюз. Страна подала заявку на вступление в ЕС вместе с Украиной в конце февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России.

В июне 2022 года ЕС предоставил ей, как и Украине, статус кандидата, а в конце 2023-го принял решение начать переговоры о приёме с обеими странами.

Для справки: СНГ было образовано 8 декабря 1991 года. На сегодня его членами являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.