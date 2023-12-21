Вновь назначенный посол Узбекистана в Иране Фариддин Бадриддинович Насриев прибыл в Тегеран 21 декабря, сообщает ИА «Дунё».

На этом посту он сменил Баходира Абдуллаева, руководившего дипломатической миссией в Иране с 2015 года.

Фариддин Насриев родился в 1981 году в Самарканде. Окончил Ташкентский финансовый институт и Ташкентский государственный юридический институт (ныне университет).

Трудовую деятельность начал в 1999 году в банковской системе. С 2003 года работал в различных структурах Министерства иностранных дел, в том числе в дипломатических миссиях в Бельгии и при НАТО. В консульско-правовом департаменте МИД прошёл ступени с должности 3-го секретаря до заместителя директора.

До нынешнего назначения с 2018 года возглавлял генеральное консульство Узбекистана в Казани (Россия).