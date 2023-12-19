18 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в области обороны (Defence Cooperation Agreement — DCA). Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

«После вступления в силу договора военные смогут сотрудничать более эффективно и действенно, наши войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную эффективность НАТО», — заявил Блинкен.

Антти Хакканен назвал договор «мощным свидетельством приверженности США делу защиты Финляндии и всей Северной Европы».

«Мы не ожидаем, что Соединённые Штаты возьмут на себя заботу об обороне Финляндии. Мы продолжаем инвестировать в нашу оборону и разделяем бремя в нашем регионе и за его пределами, — сказал Хакканен. — Однако это соглашение значительно повышает нашу способность действовать сообща в любых ситуациях».

В церемонии участвовала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Правительство Финляндии одобрило соглашение об оборонном сотрудничестве с США 14 декабря. В преамбуле к 37-страничному документу говорится, что американское военное присутствие укрепит безопасность и стабильность как Финляндии, так и региона.

В соглашении определены 15 военных объектов и территорий в Финляндии, к которым американские военные получат беспрепятственный доступ. Среди них — четыре военно-воздушные базы.

На фоне военного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия в мае 2022 года отказались от традиционного нейтралитета на и подали заявки на вступление в НАТО. В апреле 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Заявку Швеции должны одобрить Венгрия и Турция.