В Узбекистане будет пересмотрена структура Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ). Об этом на совещании 18 декабря заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства отметил, что для того, чтобы узбекская продукция была конкурентоспособной по цене, в первую очередь необходимо тщательно перерабатывать собственное сырье и повышать качество готовой продукции.

Для реализации этой цели планируется пересмотреть действующую систему МИПТ и «передать вопросы производства, индустриальных зон и экспорта в регионах в ведение Торгово-промышленной палаты (ТПП)».

«Благодаря этому система экспорта и создания проекта передаётся от государства в самоуправляемую организацию предпринимателей. Это делается для того, чтобы прислушиваться к требованиям и пожеланиям предпринимателей, тесно сотрудничать с ними и решать их проблемы», — говорится в сообщении.

Кроме того, будут упразднены областные и районные управления Мининвестиций. В регионах этими задачами будут заниматься специалисты ТПП, которые делают проекты и поддерживают экспорт.

Агентство продвижения экспорта и Фонд поддержки экспорта при министерстве, АО «Узбекэкспертиза» также передаются в структуру Торгово-промышленной палаты.

Как сообщается, намечено внедрить систему, при которой гранты, субсидии и другие льготы на производство, экспорт и бренды будут предоставляться владельцу открыто и прозрачно через ТПП.

Напомним, в октябре Министерство экономики и финансов получило новые полномочия, за которые ранее отвечало Мининвестиций, промышленности и торговли. Теперь МЭФ отвечает за государственную промышленную политику, владеет Центром экспертизы проектов и импортных контрактов и другое.