Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10−12 декабря выборах и, таким образом, будет президентом третий срок подряд, сообщает Al Jazeera.

В первом туре выборов ас-Сиси набрал 89,6% голосов, за него проголосовали более 39,7 миллиона граждан страны.

Как сообщило Национальное избирательное ведомства Египта, явка на выборы составила почти 67% населения.

Конкуренцию ас-Сиси составляли три кандидата: лидер Республиканской народной партии Хазем Омар, глава Социал-демократической партии Фарид Захран и лидер либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама.

Как отмечает The Washington Post, победа ас-Сиси на выборах была предсказуемой, но его ожидают обострившиеся проблемы в стране и регионе. В их числе — высокий национальный долг, серьёзная инфляция и война в секторе Газа.

Абдель Фаттах ас-Сиси впервые был избран президентом Египта на выборах в 2014 году, которые прошли спустя год после свержения Мухаммеда Мурси. В 2018 году он был переизбран на второй четырёхлетний срок. Поправки в Конституцию в 2019 году добавили к его действующему сроку ещё два года и позволили баллотироваться на третий, уже шестилетний срок на посту президента.