Средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам по итогам ноября выросла до 23,8%, что на 1,1 процентный пункт выше предыдущего месяца, следует из данных Центрального банка Узбекистана.

Кредиты

Это максимум с мая пандемийного 2020 года, когда показатель достигал 24%.

За месяц ставка по розничным кредитам населению достигла 25,1% (+0,7%), корпоративным кредитам бизнесу — 22,5% (+1,4%).

Ставки выросли как по краткосрочным кредитам (до 1 года) — 22,7% (+2,1%), так и по долгосрочным (от 1 года до 10 лет и выше) — 24,1% (+0,7%). Долгосрочные займы показали максимум с марта 2020 года.





Краткосрочные займы подорожали по всем группам, за исключением тех, которые выдаются на срок от 61 до 90 дней.

Кредиты на срок от 2 до 10 лет выдаются по ставке не ниже 25%: от 2 до 3 лет — 25% (+0,4%), от 3 до 4 лет — 26,4% (+0,8%), от 4 до 5 лет — 26% (+0,6%), от 5 до 10 лет — 25% (+1,6%).

Немного снизились ставки по кредитам на срок выше 10 лет — до 18,7% (-0,7%).

Валютные кредиты в среднем подешевели до 9,4% (-0,2%), краткосрочные — до 9,6% (-0,5%), долгосрочные — 9,2% (-0,1%).

Депозиты





Ставки по депозитам также повышаются. В частности, средняя ставка по всем сумовым депозитам со сроком свыше 1 года выросла до 20,7% (+0,1%) — это максимум с 2013 года (ЦБ раскрывает данные с этого года).

Ставка по вкладам для населения выросла до 21,6% (+0,2%), для корпоративных клиентов снизилась до 17,4% (-0,5%).





Валютные вклады со сроком до одного года подешевели до 4,1% (-0,1%), со сроком выше одного года — до 5,1% (-0,7%).