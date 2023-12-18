Шахматисты Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии по классическим шахматам, быстрым шахматам (рапиду) и блицу среди молодёжи, который проходит 12−22 декабря в городе Аль-Айн (ОАЭ).

Соревнования проходят среди юношей и девушек в разных возрастных группах — от U-8 до U-18.

Турнир по классике ещё продолжаются, а в рапиде и блице медали уже разыграны. В этих контролях времени на размышление даётся меньше, чем в классику — в рапид 15 минут обоим игрокам с добавлением 10 секунд после каждого хода, в блиц 3 минуты с добавлением двух секунд.

Среди девушек до 18 лет первое место по блицу заняла Умида Омонова из Узбекистана. В девяти турах она одержала восемь побед и сделала лишь одну ничью, заработав 8,5 баллов. В соревнованиях по рапиду она поделила второе-третье место, по дополнительным показателям став третьей. Первые два места заняли представительницы Индии и Индонезии.

Шарипов Даврон (справа).

Среди юношей до 18 лет второе место по блицу занял Даврон Шарипов, набрав столько же очков, сколько и победитель турнира (7).

Хуснорахон Хуснитдинова (слева) и Мумтозбегим Мансурова.

Бронзу по блицу среди девочек до 8 лет завоевала Хуснорахон Хуснитдинова.