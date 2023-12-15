Агентство космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Узбекистана («Узбеккосмос») прокомментировало сообщения об «аварии» на канале Коштепа в Афганистане.

Проект экологической коалиции «Реки без границ» (Rivers without Boundaries) 12 декабря сообщил, что на прокладываемом в соседней стране оросительном канале Коштепа, который будет забирать воду из реки Амударьи, произошла «серьёзная авария».

Специалисты коалиции изучили спутниковые снимки, которые показывают, что «в первый же месяц после начала наполнения канала водой из Амударьи стенки гидротехнического сооружения, видимо, не выдержали давления водного потока — и огромный объём воды, вырвавшись из канала, растёкся по всей близлежащей территории».

«Силы и объёма вырвавшейся из канала воды хватило, чтобы образовать огромный разлив длиной 9 км», — отмечает Александр Колотов, координатор «Рек без границ» по Центральной Азии. — Более того, свежие космоснимки показывают, что площадь разлива неуклонно увеличивается, что может свидетельствовать об отсутствии у талибов возможности или желания исправить ситуацию".

В «Узбеккосмосе» сообщили, что изучили сообщения на основе «ретроспективного анализа мультиспектральных космических снимков различного пространственного разрешения».

Агентство сообщило, что регулярно наблюдает за динамикой строительства канала Коштепа через космический мониторинг, который показывает подъём подземных грунтовых вод на участках, где с мая 2022 года ведутся земляные работы.





При строительстве на четырёх участках канала были оставлены искусственные преграды, которые 10 октября полностью убрали после окончания первого этапа работ, из-за чего образовался водный поток.

Мониторинг 4 ноября зафиксировал утечку воды на 75,6-м км правого берега канала шириной около 30 м. Площадь затопленной территории на 5 ноября составляла 19,5 кв. км, на 25 ноября — 23,8 кв. км., на 13 декабря — 30,3 кв. км. (3030 га).

«Узбеккосмос» со ссылкой на афганских инженеров опроверг предположения экспертов «Рек без границ» о том, что стенки канала не выдержали напор воды из Амударьи. «Афганские инженеры, ответственные за строительство канала, подчёркивают, что для контроля уровня подземных грунтовых вод на 75,6-м км канала вода направляется на открытую площадку», — говорится в сообщении.





Космический мониторинг показывает, что ещё не завершены земляные работы в части сооружения, принимающего воду из Амударьи, то есть участок водозабора ещё не открыт.

В то же время анализ космических снимков высокого разрешения на берегах канала не выявил визуальных следов того, что были целенаправленные раскопки (применение специальной техники, выкопанный объём грунта и т. д. ) для перенаправления грунтовых вод в открытый участок.

Сейчас грунтовые воды вокруг места утечки отступают, а русло канала постепенно пересыхает, говорится в сообщении.

«Таким образом, проведённые анализы показывают, что информация экспертов международной экологической коалиции „Реки без границ“ о том, что берег канала Коштепа был смыт потоком воды из Амударьи, не соответствует действительности. Подтверждается, что вытекшая вода — это грунтовые воды», — заявили в «Узбеккосмосе».

О канале

По информации афганских СМИ, протяжённость первого участка канала составляет 108 км — он берет начало от реки Амударьи и достигает Давлатабадского района Балха. Его строительство длилось 1,5 года.

На втором этапе планируется построить участок канала длиной 177 км, проходящий через провинции Джаузджан и Фарьяб. Третий этап будет включать в себя распределение малых каналов по сельскохозяйственным угодьям.

Общая протяжённость канала составит 285 км. По замыслу властей Афганистана, он позволит орошать до 550 тысяч га земли, что даст возможность выращивать пшеницу и другие культуры.

Полное завершение проекта запланировано на 2028 год, его стоимость оценивается в 7 млрд афгани (около 92 млн долларов США).

Экологи отмечают, что канал Коштепа будет способен забирать до 15−20% всего стока Амударьи. Ввод в эксплуатацию Рогунской ГЭС на реке Вахш в верхнем течении Амударьи способен ещё больше осложнить ситуацию с водой в регионе, заявили в коалиции.