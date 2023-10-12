Правительство «Талибана» объявило о введении в эксплуатацию первого участка канала Коштепа в Афганистане и запуске второй фазы его строительства, сообщает TOLOnews.

На церемонии запуска, прошедшей 11 октября в провинции Балх, представители «Талибана» «попросили страны [центральноазиатского] региона, особенно Узбекистан, не беспокоиться» по поводу строительства канала, берущего начало в реке Амударье, пишет издание.

«Нашим соседям не следует беспокоиться. Сколько бы мы ни тратили [воды], мы все равно не достигнем того уровня… Афганистан имеет право на [ипользование воды из Амударьи — ред.]», — сказал второй вице-премьер Абдул Салам Ханафи (цитата здесь и далее по TOLOnews).

«Если у наших соседей есть опасения, мы готовы связаться с ними по дипломатическим каналам», — заявил заместитель министра иностранных дел Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

Исполняющий обязанности министра обороны Мохаммад Якуб Муджахид также заверил, что Афганистан «не будет нарушать права соседних стран» в отношении реки Амударьи. «Но в то же время мы хотим защитить свои права, и никто не должен создавать в этом плане препятствия», — подчеркнул он (цитата по Ariana News).

Канал Коштепа. Фото: X (Twitter) / FDPM_AFG.

По информации афганских СМИ, протяжённость первого участка канала составляет 108 км — он берет начало от реки Амударьи и достигает Давлатабадского района Балха. Его строительство длилось 1,5 года.

На втором этапе планируется построить участок канала длиной 177 км, проходящий через провинции Джаузджан и Фарьяб. Третий этап будет включать в себя распределение подканалов по сельскохозяйственным угодьям.

Общая протяжённость канала составит 285 км. По замыслу властей Афганистана, он позволит орошать до 550 тысяч гектаров земли, что даст возможность выращивать пшеницу и другие культуры.

Полное завершение проекта запланировано на 2028 год, его стоимость оценивается в 7 блн афгани (около 92 млн долларов).

Представители Узбекистана и Афганистана обсуждали строительство канала Коштепа в марте. Тогда «Талибан» заявил, что готов реализовать проект «на основе взаимопонимания с Узбекистаном».

Вопрос строительства канала также затрагивал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. «По сути, в нашем регионе появился новый участник процесса водопользования, который не связан с нашими странами какими-либо обязательствами», — отметил тогда глава страны, выступая на саммите Фонда спасения Арала в Душанбе.

Он предложил сформировать рабочую группу по изучению влияния канала на водный режим Амударьи и пригласить представителей Афганистана в диалог по водным ресурсам в регионе.