На посту ДПС «Эркин» в Сергелийском районе Ташкента правоохранители пресекли попытку ввода в оборот 9000 фальшивых долларов, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

При досмотре автомобиля Lacetti, управляемого А. Ж., было обнаружено 89 поддельных купюр по 100 долларов. По данным департамента, мужчина планировал реализовать их в Ташкенте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса.

Ранее мы писали, что в Чиланзарском районе Ташкента задержали несколько человек при попытке продать 20 тысяч фальшивых долларов.