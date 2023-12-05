В Чиланзарском районе Ташкента задержаны несколько человек при попытке продать 20 тысяч фальшивых долларов, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Ранее судимый Ж. А. и другие были задержаны с вещественными доказательствами в виде 400 поддельных купюр по 50 долларов, которые они намеревались продать К. Н. за 10 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса.

В мае в Чиланзарском районе Ташкента были задержаны несколько человек при попытке продать 6000 долларов за 45,6 млн сумов.