В Кашкадарьинской области родственник пациентки избил водителя машины скорой помощи, прибывшей на вызов, сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

По данным ведомства, инцидент произошёл 12 декабря в Чиракчинском районе. В отдел скорой медицинской помощи поступил звонок от 61-летней жительницы кишлака Хужакурган с жалобой на повышенное артериальное давление.

«Человек, предположительно сын пациентки, поссорился с водителем скорой помощи и травмировал ему лицо. Даже в такой ситуации медсестра, член медицинской бригады, выполнила свой долг и оказала первую помощь пациенту, а затем и водителю», — говорится в сообщении.

Для возвращения машины скорой помощи в медицинское отделение пришлось вызывать другого водителя.

ОВД Чиракчинского района ведёт доследственную проверку.

Сообщения о нападениях пациентов и их родственников на медицинских работников в Узбекистане появляются регулярно. Особенно подвержены этому риску бригады «скорой помощи», включая водителей экипажей. Медиков обвиняют в ухудшении здоровья пациентов или их смерти. Иногда нападения происходят вовсе без каких-либо причин.

Министерство здравоохранения ранее предлагало установить уголовную ответственность за нападение на медиков ещё в 2019 году. Проект, разработанный Минздравом, предусматривал квалификацию нападения граждан на врачей как хулиганство с отягчающими обстоятельствами. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы от 5 до 7 лет.

В марте 2023 года была введена административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности медработника или незаконное воздействие на него в любой форме.