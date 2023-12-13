Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 12 декабря обсудил ход выполнения задач по устойчивому проведению зимнего сезона в Узбекистане.

По данным пресс-службы главы государства, в короткие сроки введены в эксплуатацию мощности на 675 МВт, а до конца года планируется запустить ещё 7 станций на 2200 МВт. Кроме того, сообщается об обновлении 100 подстанций, 11,5 тысяч трансформаторов и 34 тысяч км электросетей.

Президент отдельно затронул ситуацию в Ташкенте, где высокая плотность населения и потребление электроэнергии. В частности, в столице построены 2 новые подстанции общей мощностью 286 МВт, обновлено 228 трансформаторов, 1130 км сетей, проложено 260 км высоковольтных кабельных линий.

Глава государства поручил продолжить эти работы и завершить в сжатые сроки мероприятия, запланированные программой подготовки.





На совещании обсуждены также перебои и проблемы, наблюдаемые в энергосистеме некоторых регионов. Президент «особое внимание уделил мнениям населения, высказываемым в социальных сетях».

Например, на газозаправочных станциях в Наманганской области случаются перебои в поставках топлива. В Балыкчинском, Пахтаабадском, Мархаматском и Андижанском районах Андижанской области из-за холодов обострились проблемы с электроснабжением. Поступают сообщения, что в Гузарском и Касбийском районах Кашкадарьинской области часто гаснет свет.

Глава государства ещё раз подчеркнул необходимость оперативного устранения подобных недостатков и предотвращения их в будущем. Руководителям предприятий электросетей и газоснабжения поручено подготовить аварийные бригады и обеспечить их круглосуточную работу, увеличить запас необходимых инструментов и материалов.

В этом году запущена новая система поставок угля. В результате добыто 5,9 млн тонн угля. Населению поставлено 930 тысяч тонн, для социальной сферы — 93 тысячи тонн.

Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить ежедневный контроль за поставками угля со складов в регионах населению и объектам социальной сферы, создать необходимый запас угля на объектах, где система отопления передана частным партнёрам.





По его словам, с этого дня все правоохранительные органы и службы социальной инфраструктуры будут переведены на круглосуточный режим работы.

На совещании правительственная комиссия и другие должностные лица отчитались о подготовке к зиме.