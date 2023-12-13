В Янгиере Сырдарьинской области задержаны двое мужчин, обещавших местному жителю за деньги организовать выезд в США через Турцию и Мексику, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступления при Генеральной прокуратуре Узбекистана. Операция проведена совместно с СГБ.

По данным ведомства, ранее судимый Ё. А. со знакомым У. П. потребовали за свои услуги у гражданина М. А. 8100 долларов и 1,2 млн сумов. Их задержали при получении денег.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса, ведётся следствие.

В конце ноября посольство США в Ташкенте сообщило, что Соединённые Штаты больше не будут впускать граждан Узбекистана, незаконно въезжающих в страну через границу с Мексикой. Вместо этого они будут содержаться под стражей до разрешения их иммиграционного дела.

До этого стало известно, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года в США при попытке незаконно пересечь границу были задержаны более 13 тысяч граждан Узбекистана.