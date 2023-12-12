Во вторник утром грузовой самолёт A330−300 (G-EODS) британской авиакомпании Titan Airways не смог совершить вылет из аэропорта Ташкента в аэропорт Станстед Лондона из-за неисправности. Об этом на запрос «Газеты.uz» сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.

Неисправность была обнаружена в 10:39, когда самолёт находился на взлётно-посадочной полосе-1 (ВПП) для выполнения рейса AWC288.

Было принято решение буксировать самолёт с ВПП-1. Поскольку полоса была занята этим лайнером, один самолёт ушёл на второй круг и позже произвёл посадку на ВПП-2.

Трек рейса в сервисе Flightradar24.

Аэропорт не закрывался и работал в штатном режиме, отметили в пресс-службе. Самолёт должен вылететь во второй половине дня.

Отметим, что ночью в Ташкенте шёл сильный снег, и в аэропорту производилась очистка взлётно-посадочных полос.