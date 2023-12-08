Правительство Великобритании объявило новый пакет санкций против физических лиц и компаний, подозреваемых в снабжении и финансировании «российской военной машины».

В санкционные списки включены 46 физических и юридических лиц, связанных с производством оружия или импортом оборонной продукции для России. В их числе — около 30 предприятия зарубежных стран, включая Узбекистан (список).

«Сегодняшние меры лишат [президента России Владимира] Путина возможности оснащать свою армию через сторонние цепочки поставок в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане», — говорится в сообщении.

В частности, под ограничения попала узбекистанская компания Mvizion, которая «выступала посредником при импорте запчастей в Россию».

Кроме того, Лондон ввёл санкции против четырёх операторов судов в ОАЭ, предположительно использующих «непрозрачные корпоративные структуры и мошеннические методы доставки для облегчения беспрепятственной торговли российской нефтью». С декабря прошлого года на уровне Евросоюза и стран G7 для неё действует потолок цены в 60 долларов за баррель.

В ноябре Mvizion была включена в санкционный список США. По данным американского Минторга, она связана с производством беспилотников для вооружённых сил России.

Согласно данным Единого государственного реестра предприятий и организаций, Mvizion зарегистрирована 14 июня 2022 года с уставным фондом 1 млн сумов. Основной вид деятельности — «оптовая торговля электронным, телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему».

В качестве единственного учредителя и руководителя указан Игорь Николаевич Иевлев (Igor Ievlev).

Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан в интервью «Газете.uz» рассказал о том, как Узбекистан противодействует реэкспорту в РФ санкционных европейских товаров и почему для экономики страны важна диверсификация. «Мы не стремимся нарушить традиционные торговые связи Узбекистана», — отметил он.