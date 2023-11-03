В отношении компании из Узбекистана Mvizion наложены санкции США. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Деятельность 12 российских и 1 узбекистанской компании определена «противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США». По данным Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли, они поддерживают вооружённые силы России «посредством закупок, разработки и распространения российских беспилотных летательных аппаратов».

Согласно данным узбекистанского Единого государственного реестра предприятий и организаций, Mvizion зарегистрирована 14 июня 2022 года с уставным фондом 1 млн сумов. Основной вид деятельности — «оптовая торговля электронным, телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему».

В качестве единственного учредителя и руководителя указан Игорь Николаевич Иевлев (Igor Ievlev).

В санкционный список также включены российский производитель беспилотников ZALA Aero, «Аэроскан» (головная организация ZALA Aero), который производит, в частности, барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые российские силы применяют в войне против Украины, и беспилотники-разведчики.

Ранее США ввели санкции против «Ахангаранцемента», компании Digital Invest, владеющая долей в Ucell и оператором системы маркировки в Узбекистане, а также физических лиц.

Данные компаний добавлены в Entity List, что означает фактический запрет на поставку им всех американских технологий и товаров, подпадающих под экспортный контроль США (EAR) — лицензии на экспорт таких товаров этим компаниям будут рассматриваться с презумпцией отказа (за исключением продовольствия и медикаментов, где возможны разрешения в отдельных случаях).

Кроме того, эти же российские компании подпадают дополнительно под правило FDP, означающее, что также США запрещают им экспорт товаров из других стран, если эти товары были изготовлены с помощью американских технологий.