Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам Ташкента огласил приговор в отношении 63-летнего мужчины, который целовал и совершал развратные действия в отношении 8-летней девочки на улице. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

В августе этого года проект по борьбе с насилием Nemolchi.uz опубликовал видео, на котором мужчина сидит рядом с девочкой на улице и сначала гладит её по волосам и шее. Мужчина останавливается, когда перед ними проходят люди, а затем повторяет эти действия несколько раз. Затем он насильно целует её, хотя она сопротивляется.

Судья С. Абдуганиев на закрытом заседании признал М. И. (1960 года рождения) виновным по части 3 статьи 129 Уголовного кодекса (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет, сопряжённые с применением насилия или угроз / наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет) и приговорил его к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Раньше эта санкция предусматривала наказание в виде исправительных работ от 2 до 3 лет или лишения свободы до 5 лет. Наказания за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей были ужесточены в апреле 2023 года.