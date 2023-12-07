Яккасарайский районный суд по уголовным делам Ташкента 1 декабря вынес приговор водителю пассажирского автобуса Yutong, который летом насмерть сбил пешехода в столице. «Газета.uz» изучила приговор.

Авария произошла 19 июля на улице Бабура, когда мужчина Г. К. переходил дорогу вне пешеходного перехода.

На судебном заседании подсудимый А. Д. заявил, что в тот день двигался по установленному маршруту автобуса №77 со скоростью примерно 50 км/ч. По его словам, он взглянув в зеркало заднего вида, удостоверился, что отсутствуют другие автомобили и решил сменить направление. В этот момент он отвлёкся на 2−3 секунды и не смотрел на дорогу, а затем увидел пешехода, который перебегал дорогу слева направо. Водитель нажал на тормоз, мужчина перебежал дорогу, а затем резко вернулся назад на проезжую часть, чтобы поднять рацию, которую он уронил.

Обвиняемый сообщил, что нажал на тормоз и повернул руль влево, чтобы избежать столкновения с ним, но в итоге водитель сбил пешехода передней частью автобуса. По его словам, он хотел доставить его в больницу, но окружающие незнакомцы сказали подождать машину скорой помощи и не двигать мужчину.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.

Водитель выразил сожаление о содеянном и полностью признал вину, а также заявил, что передал членам семьи пешехода 8,3 млн сумов. Он попросил суд назначить более лёгкое наказание.

Супруга покойного М. А. потребовала компенсации в 70 млн сумов и принять законные меры в отношении водителя.

Суд признал подсудимого виновным по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека . наказывается лишением свободы до 7 лет с лишением определённого права) Уголовного кодекса и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами в течение 2 лет.

При назначении наказания судья учитывал признание вины водителя, семейные условия (двое несовершеннолетних детей, а супруга состоит в реестре «женская тетрадь»), отсутствие судимости, а также то, что он является единственным кормильцем в семье.

За восемь месяцев в Узбекистане официально было зарегистрировано 5772 ДТП. В них 5448 человек получили травмы и 1415 погибли. В статистике за семь месяцев говорилось о 1115 погибших.