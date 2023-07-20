На улице Бабура в Яккасарайском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №77, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД.

Водитель А. Д. (1988 года рождения), управляя автобусом Yutong, 19 июля в 17:00 совершил наезд на пешехода Г. К. (1972), который переходил через дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавший пешеход был доставлен в медучреждение, где скончался от полученных травм.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.