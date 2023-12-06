В Ташкенте прошёл узбекско-индийский семинар, где представители предприятий оборонно-промышленного комплекса двух стран обсудили совместные проекты и двустороннее сотрудничество, сообщила пресс-служба министерства обороны Узбекистана

В числе участников семинара из Индии были представители Zen Technologies, TATA Advanced Systems, Bharat Dynamics, Apollo Micro Systems, L&T Defence, Bharat Forge и Karman Drones Private.

«Участники мероприятия обсудили перспективные направления укрепления взаимоотношений и новые совместные проекты», — говорится в сообщении на сайте минобороны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв в феврале своим указом создал на базе Государственного комитета по оборонной промышленности Агентство оборонной промышленности при Минобороны и государственное унитарное предприятие «Узтехтрейд», которое занимается импортом продукции военного и двойного назначения.

За последние пять лет предприятия ВПК Узбекистана освоили выпуск местных лёгких бронемашин, беспилотников, приборов ночного видения и различных боевых модулей.