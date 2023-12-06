В связи с 31-летием принятия Конституции Узбекистана президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписан указ о помиловании раскаявшихся заключённых, сообщила пресс-служба главы государства.

Указом помилованы 334 лица, отбывающих наказания за совершение преступлений, раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 34 лица полностью освобождены от отбывания основного наказания, 249 лиц освобождено от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 6 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 45 лиц.

Среди помилованных — 18 граждан иностранных государств, 23 женщин, 15 мужчин старше 60 лет, 88 лиц, участвовавших в деятельности запрещённых организаций.

В рамках реализации указа государственным органам поручено вернуть помилованных к семье и близким, содействовать им в социальной адаптации, привлечь к полезному труду и здоровому образу жизни, помочь занять место в обществе.