В Ташкенте на маршрут вышли два 18-метровых электробуса King Long, сообщила пресс-служба АО «Тошшахартрансхизмат». Они будут обслуживать маршрут №14 «ТТЗ — Вокзал „Ташкент“».

«Все испытания новых электробусов завершены. Водители, которые будут управлять ими, прошли обучение и получили соответствующие сертификаты», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что электробусы были переданы Ташкенту в качестве бонуса по контракту на покупку 200 автобусов King Long, работающих на природном газе.

Напомним, автобусы особо большой вместимости поступили в столичный автопарк в этом году и впервые вышли на линию в апреле.