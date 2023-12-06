Из-за реконструкции в международном аэропорту Ферганы авиакомпания Uzbekistan Airways отменяет все рейсы в/из этого города с 7 декабря по 31 января, сообщила пресс-служба перевозчика.

Часть рейсов будет перенесена по следующим маршрутам:

Фергана — Джидда — Фергана — в Международный аэропорт Намангана;

все рейсы по направлениям в Россию — в международный аэропорт Ташкента.

Для получения подробной информации предлагают перейти на сайт www.uzairways.com или обращаться в контакт-центр авиакомпании по номеру +998 78 140 02 00.

Компания Uzbekistan Airports сообщила, что в аэропорту Ферганы предприятие «Узаэронавигация» при Министерстве транспорта устанавливает современное оборудование — радиомаяк дальнего действия DME/NL2700 и радионавигационное оборудование SP-200, которое способствует улучшению работы аэронавигационных систем аэропорта.

«Данные работы не являются основанием для остановки работы и закрытия аэропорта. Международный аэропорт „Фергана“ работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Помимо национального авиаперевозчика, в Фергану осуществляют рейсы такие компании как Turkish Airlines, «Аэрофлот», «Азимут», Qanot Sharq, Centrum Air, Utair, Ural Airlines, S7, Silk Avia. Эти авиакомпании не заявляли о переносе рейсов.

Напомним, пассажиры могут получить актуальную информация по рейсам на официальном сайте uzairports.com, Telegram-боте, а также в контакт-центре по номеру +99855 501 45 55.