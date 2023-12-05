Ноябрь 2023 стал самым тёплым среди ноябрей за все годы метеорологических наблюдений в Узбекистане, сообщил Узгидромет.

Для среднестатистического ноября характерны резкие колебания температуры воздуха. Такие колебания отмечались и в этом году. Но в отличие от других лет, эти колебания происходили на высоком температурном фоне.

Большую часть месяца температура воздуха значительно превышала среднемноголетние значения и лишь в периоды похолоданий опускалась до климатической нормы.

Средняя температура ноября повсеместно превысила климатическую норму на 3−6 градусов Цельсия.

Максимальная температура воздуха в самые тёплые дни ноября достигала +23…+28 градусов. Минимальная температура понижалась до отрицательных значений лишь по северу страны.

Рекордно высоких значений максимальной температуры воздуха в прошедшем ноябре нигде по территории Узбекистана не наблюдалось. Абсолютные максимумы температуры ноября составляют +29…+32 градуса, по югу — +33…+35.

«Характерная климатическая особенность ноября — быстрое понижение температуры от начала месяца к его концу, ведь конец ноября — это переход к зимнему сезону», — отметили синоптики.

По большей части территории страны в первой половине месяца дневная температура обычно бывает в пределах +15…+20 градусов, а во второй половине — в пределах +10…+15.

В ноябре 2023 года такой тенденции не наблюдалось, высокие значения температуры отмечались как в начале, так и в конце месяца.





Ноябрь 2023 года по Узбекистану был относительно сухим. Осадков выпало меньше и около нормы.

По равнинной территории страны осадки выпадали только в виде дождя. Выпадение снега наблюдалось лишь в высокогорных районах.

По отношению к норме ноябрь был самым тёплым месяцем в осеннем сезоне 2023 года (на 3−6 градусов теплее нормы). В октябре средняя температура месяца превысила норму на 1,5−2,5 градусов, а сентябрь был близким к среднемноголетним значениям.

В среднем, осень 2023 года оказалась самой тёплой за все годы метеорологических наблюдений в Узбекистане.