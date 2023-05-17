В Чиланзарском районе Ташкента задержаны несколько человек при попытке продать 6000 долларов за 45,6 млн сумов, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Ранее судимых граждан задержали с вещественными доказательствами в момент передачи денег покупателю.

Возбуждено уголовное дело по статье 176 (Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса, ведётся расследование.

Накануне в Чиланзарском районе также был задержан мужчина, который изготавливал и продавал фальшивые сумовые купюры номиналом 200 тысяч сумов.