Сборная Узбекистана заняла третье место в общекомандном зачёте чемпионата мира по боксу среди юниоров, который прошёл в Армении, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Спортсмены из Узбекистана завоевали 11 медалей — 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Первыми в общекомандном зачёте турнира стали боксёры из России. На втором месте — сборная Армении.
Золото:
-57 кг: Севара Маматова;
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова;
-60 кг: Ферузжон Садуллаев;
+80 кг: Ислом Салихов;
Серебро:
-46 кг: Мафтуна Мусурмонова;
-75 кг: Мафтуна Янгиева;
-63 кг: Хикматилло Улмасов;
Бронза:
-46 кг: Абдурахмон Махмуджонов;
-66 кг: Акбар Ахмадов;
-50 кг: Хусан Каххоров;
-70 кг: Норбек Абдуллаев.