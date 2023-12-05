Сборная Узбекистана заняла третье место в общекомандном зачёте чемпионата мира по боксу среди юниоров, который прошёл в Армении, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Спортсмены из Узбекистана завоевали 11 медалей — 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Первыми в общекомандном зачёте турнира стали боксёры из России. На втором месте — сборная Армении.

Золото:

-57 кг: Севара Маматова;

+80 кг: Собирахон Шахобиддинова;

-60 кг: Ферузжон Садуллаев;

+80 кг: Ислом Салихов;

Серебро:

-46 кг: Мафтуна Мусурмонова;

-75 кг: Мафтуна Янгиева;

-63 кг: Хикматилло Улмасов;

Бронза:

-46 кг: Абдурахмон Махмуджонов;

-66 кг: Акбар Ахмадов;

-50 кг: Хусан Каххоров;

-70 кг: Норбек Абдуллаев.