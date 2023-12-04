Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 4 декабря вышел в краткосрочный трудовой отпуск, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Напомним, в предыдущий раз глава государства уходил в краткосрочный отпуск в январе 2022 года. Он начался 5 января, а завершился 7-го. Позже Шерзод Асадов объяснил ранний выход главы государства из отпуска сложной ситуацией в соседнем Казахстане.

«Как только в Казахстане начались события, наш президент поговорил с руководителями трёх стран и обсудил с ними ситуацию в регионе. Для президента мир и безопасность нашего народа стоят на первом месте, он всегда вместе с народом. Глава государства рано вернулся из отпуска, потому что он сторонник мира в Казахстане», — сказал он тогда в передаче «Менимча».

В 2021 году отпуск президента продлился семь дней — с 4 по 10 января.