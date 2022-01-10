Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января выступил на внеочередном заседании Организации Договора коллективной безопасности. Он отметил, что кризис, пережитый страной в начале месяца, стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости. Сегодня в Казахстане общенациональный траур по погибшим в дни трагедии в Казахстане.

Глава государства рассказал о текущей ситуации в стране и о том, что произошло за минувшие дни.

«Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, — сказал он. — Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка — год, два или три — покажет следствие».

По мнению президента, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать стабильность и учинить беспорядки, все эти действия решительно пресекались, но организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений.

«В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ. Прошли митинги, участники которых выдвинули социально-экономические и общественно-политические требования. Все они были услышаны и выполнены государством. Правительство ушло в отставку, цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне», — напомнил Касым-Жомарт Токаев.

«Мы объявили о принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и четкого плана общественно-политических реформ. Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения», — добавил он.

«Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй-третий план, о них забыли. Вслед за этим развернулась „горячая фаза“. Вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель: подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», — заявил президент страны.

По словам главы государства, все эти боевые действия координировались из одного центра. «Об этом свидетельствуют синхронные, я подчеркиваю, синхронные, нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы», — сказал он.

«Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных. В ходе нападений на войсковые части и армейские блокпосты бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой. В Алматы и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг здания департамента внутренних дел в городе Алматы продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, только в Алматы было захвачено 7 оружейных магазинов.

«Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками. Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов. Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них „живым щитом“», — сказал глава государства.

«Имея численное преимущество как минимум в пять раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Имели место варварские нападения на больницы», — заявил президент.

Агрессия, по его словам, охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен против Алматы.

«Как вы знаете, это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем и всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

«По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры. Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль.

К сожалению, это далось очень дорогой ценой — потерями среди силовиков и мирных жителей», — сказал он.

По данным, которые озвучил глава государства, погибло 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения. Есть жертвы и среди мирного населения, точное количество уточняется. По всей стране пострадали 1270 субъектов бизнеса. Разграблено свыше 100 торговых центров и банков, полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц.

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

На сегодняшний день, сказал он, в Казахстане развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.

«ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств», — подчеркнул президент Казахстана.

Президент Казахстана добавил: «Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ. Это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации. В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные СМИ, имеет место абсолютно неверное толкование как применения сил ОДКБ, так и прочтение ситуации в Казахстане. Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов».

«Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города, а потом началось то, что в историю войдет, наверное, как „Алматинская трагедия“», — сказал он.

Между тем, напомнил глава государства, устав ООН признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

«В ближайшее время, после завершения предварительного расследования, мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны», — анонсировал глава государства и добавил, что делать поспешных выводов не следует.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что власти будут защищать право народа Казахстана на мирное волеизъявление и открытый диалог, но в то же время жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма.

«В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, — заявил президент страны. — В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. На сегодня в органы полиции доставлено около 8000 лиц. Правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия».

Операция, по его словам, продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, «которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее».

Завтра, 11 января, глава государства планирует внести в парламент предложение по новому составу правительства и поставить задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

«В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ», — заявил Касым-ЖомартТокаев.