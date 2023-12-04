Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Узбекистана в иностранной валюте на уровне «ВВ-» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

В национальной валюте рейтинг подтверждён на уровне «В».

«Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что сравнительно сильные позиции Узбекистана в отношении госбюджета и внешней торговли и низкая процентная нагрузка помогут экономике страны противостоять потенциальным негативным макроэкономическим последствиям конфликта между Россией и Украиной», — поясняет агентство.

Агентство прогнозирует рост реального ВВП Узбекистана на уровне 5,6% по итогам текущего года и дефицит бюджета в 5,5% ВВП из-за увеличения зарплат и социальных расходов.

S&P также отмечает, что Россия по-прежнему остаётся крупнейшим источником денежных переводов в страну, несмотря на снижение объёмов в сравнении с максимумами прошлого года.

Риск введения вторичных санкций США и Евросоюзом в отношении узбекских компаний, ведущих бизнес с Россией, по оценке агентства, остаётся относительно низким.