В январе-августе текущего года «Узэнергоинспекция» совместно с правоохранительными органами и предприятиями газо- и электроснабжения выявила 6305 случаев незаконного использования природного газа и электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В общей сложности выявлено незаконное использование свыше 308,84 миллиона кубометров газа на 286, 29 млрд сумов и более 197,62 миллиона кВт·ч электроэнергии на 103,89 млрд сумов. Общий ущерб государству, таким образом, составил 390,18 млрд сумов.

Наибольшее количество случаев незаконного использования газа и электричества пришлось на Андижанскую, Самаркандскую, Навоийскую и Ташкентскую области.

Кроме того, Ташкентская центральная контрольно-химическая лаборатория в ходе мероприятий по контролю качества нефтепродуктов на автозаправочных станциях выявила 200 случаев продажи некачественного топлива в объёме более 5,22 миллиона литров.

В сообщении также говорится, что благодаря усилиям инспекции до конца года должно быть сэкономлено 6,78 миллиона кВт·ч электроэнергии.

С начала года была проведена экспертиза проектов обеспечения электричеством около 7700 объектов, к сети были подключены электроустановки 5890 потребителей общей мощностью 844,8 МВт.

Согласованы проекты обеспечения электроэнергией 2350 объектов региональных предприятий электроснабжения.

Выдано 246 заключений по проектированию, строительству и лицензированию деятельности по использованию особо опасных объектов и потенциально опасных производств.

Выдано также более 17 тысяч предписаний по рациональному использованию энергоресурсов потребителями 50 и более кВт.