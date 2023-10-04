За сентябрь в Узбекистане было выявлено 911 случаев незаконного использования электроэнергии и газа на 111,428 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

В частности, было незаконно использовано 42,961 миллиона кВт⋅ч электроэнергии на 20,371 млрд сумов и 94,533 миллиона кубометров природного газа на 91,057 млрд сумов.

Наибольшее количество случаев пришлось на Самаркандскую, Ферганскую и Ташкентскую области.

По оценке Минэнерго, указанный объём газа соответствует ежемесячному потреблению 472,6 тысячи домохозяйств, электроэнергии — 214,8 тысячи домохозяйств.

Документы по фактам нарушений переданы в правоохранительные органы, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что за январь-август в стране было выявлено 6305 случаев незаконного использования газа и электроэнергии на 390,18 млрд сумов.