В понедельник утром в Ургенче было очень влажно, «словно облако опустилось на город». Так фотограф из Нукуса Азамат Маткаримов описывает туман 4 декабря в Хорезме. Видимость упала до 80 метров, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Узгидромета.





Туманы в Узбекистане преимущественно наблюдаются в холодный период года — с ноября по апрель. Наибольшее число туманных дней отмечается в декабре и январе.





В Ургенче туманы наблюдаются с ноября по март. По многолетним наблюдениям, в среднем в декабре бывает четыре туманных дня, а январе — 5. В отдельные годы число туманных дней в эти месяцы достигает 6−12 дней.









Чаще всего туманы случаются, когда холодный воздух натекает на тёплую почву и наоборот. 3−4 декабря в Ургенче наблюдалась именно такая ситуация: после прошедшего в конце ноября похолодания на территорию Узбекистана начал поступать тёплый воздух.













По данным пресс-службы Uzbekistan Airports, из-за погоды в аэропорту Ургенча были задержаны два рейса до Ташкента. Однако к 10 утра туман рассеялся и оба судна вылетели в столицу.





Уже в полдень температура воздуха превысила 10 градусов тепла, стояло яркое солнце.