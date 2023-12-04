В Ташкентской области сотрудники Генеральной, Военной и Транспортной прокуратуры, а также Правоохранительной академии посадили деревья на территории научно-опытной станции декоративного садоводства и лесного хозяйства (дендропарка), сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, в октябре прокуратура обнаружила в дендропарке незаконные строения — офисы, жилые дома и мебельные цеха (их возводили с 2017 года). На территории станции также засохли 103 дерева грецкого ореха, ещё 85 многолетних деревьев были вырублены.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры

Месяц спустя, в ноябре, Генпрокуратура сообщила о сносе незаконных построек.

В рамках общенационального проекта «Яшил макон» земельный участок был выровнен, вспахан и подкормлен минеральными и органическими удобрениями. На этой площади были посажены фруктовые деревья.

В ведомстве отметили, что за деревьями налажен уход в соответствии с агротехническими требованиями, включая защиту от вредителей.