Песочный пирог с шоколадным заварным кремом
Рассыпчатый и очень вкусный песочный пирог с заварным кремом.
Печенье брауни
Шоколадное печенье «Брауни» — это нежная, тягучая ириска внутри и хрустящая шоколадная корочка сверху.
Шоколадный чизкейк Сан-Себастьян
Шоколадная версия классического чизкейка Сан-Себастьян — рецепт с минимальным количеством шагов.
Шоколадные булочки с корицей
Шоколадные булочки с корицей, покрытые глазурью из тёмного шоколада.
Классический шоколадный брауни
Брауни — известные американские пирожные с ярким и насыщенным шоколадным вкусом.
Шоколадный торт с вишней
Вариантов приготовления торта «Пьяная вишня» очень много, предлагаем вам рецепт от Zira.uz.
Шоколадно-мятный торт
Изюминкой этого торта считается отсутствие в нём муки, вместо которой используются взбитые яичные белки.
Овсяное печенье с шоколадом
Овсяное печенье — любимое лакомство из детства.
Шоколадный кекс
Шоколадный кекс из ингредиентов, которые точно найдутся в вашем холодильнике.