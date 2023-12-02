Песочный пирог с шоколадным заварным кремом





Рассыпчатый и очень вкусный песочный пирог с заварным кремом.

Печенье брауни





Шоколадное печенье «Брауни» — это нежная, тягучая ириска внутри и хрустящая шоколадная корочка сверху.

Шоколадный чизкейк Сан-Себастьян





Шоколадная версия классического чизкейка Сан-Себастьян — рецепт с минимальным количеством шагов.

Шоколадные булочки с корицей





Шоколадные булочки с корицей, покрытые глазурью из тёмного шоколада.

Классический шоколадный брауни





Брауни — известные американские пирожные с ярким и насыщенным шоколадным вкусом.

Шоколадный торт с вишней





Вариантов приготовления торта «Пьяная вишня» очень много, предлагаем вам рецепт от Zira.uz.

Шоколадно-мятный торт





Изюминкой этого торта считается отсутствие в нём муки, вместо которой используются взбитые яичные белки.

Овсяное печенье с шоколадом





Овсяное печенье — любимое лакомство из детства.

Шоколадный кекс





Шоколадный кекс из ингредиентов, которые точно найдутся в вашем холодильнике.