Песочный пирог с шоколадным заварным кремом

еда, зира

Рассыпчатый и очень вкусный песочный пирог с заварным кремом.

Печенье брауни

еда, зира

Шоколадное печенье «Брауни» — это нежная, тягучая ириска внутри и хрустящая шоколадная корочка сверху.

Шоколадный чизкейк Сан-Себастьян

еда, зира

Шоколадная версия классического чизкейка Сан-Себастьян — рецепт с минимальным количеством шагов.

Шоколадные булочки с корицей

еда, зира

Шоколадные булочки с корицей, покрытые глазурью из тёмного шоколада.

Классический шоколадный брауни

еда, зира

Брауни — известные американские пирожные с ярким и насыщенным шоколадным вкусом.

Шоколадный торт с вишней

еда, зира

Вариантов приготовления торта «Пьяная вишня» очень много, предлагаем вам рецепт от Zira.uz.

Шоколадно-мятный торт

еда, зира

Изюминкой этого торта считается отсутствие в нём муки, вместо которой используются взбитые яичные белки.

Овсяное печенье с шоколадом

еда, зира

Овсяное печенье — любимое лакомство из детства.

Шоколадный кекс

еда, зира

Шоколадный кекс из ингредиентов, которые точно найдутся в вашем холодильнике.