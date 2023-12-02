Более 130 мировых лидеров выступили с национальными заявлениями Конференции ООН по климату (СОР28) в Дубае. В их числе — президенты стран Центральной Азии. «Газета.uz» приводит выдержки из их выступлений.

Узбекистан

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

«Негативные последствия изменения климата особенно остро ощущаются в Центральной Азии из-за Аральской трагедии. Рост температуры воздуха в нашем регионе вдвое превышает средний мировой показатель. Количество чрезвычайно жарких дней увеличилось в два раза, растаяла треть массивов ледников», — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Переход на „зелёную“ экономику и достижение углеродной нейтральности являются приоритетной стратегической задачей Нового Узбекистана».

«Глобальный переход на низкоуглеродную экономику должен быть справедливым, прозрачным и инклюзивным. При этом обязательно учитывать интересы развивающихся стран. Целесообразно рассматривать эту актуальную проблему на постоянной основе в форматах „Большой семёрки“ и „Большой двадцатки“».

Полное выступление главы Узбекистана можно прочитать здесь.

Казахстан

Фото: Пресс-служба президента Казахстана.

«Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны. Постоянная геополитическая нестабильность и отсутствие энергетической безопасности также усложняют задачу сохранения внимания к климатической повестке дня», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан стал первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года».

«Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства „зелёного“ водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнёрами, чтобы раскрыть данный потенциал».

«Считаю принципиальным и справедливым не требовать от стран с развивающейся экономикой приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата. Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги».

«Сокращение выбросов метана — это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана».

«Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведёт к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима».

«Мы несём общую ответственность за сохранение нашей планеты и обеспечение устойчивого будущего для всех. Казахстан твёрдо убеждён, что только коллективные действия и сотрудничество помогут нам разрешить климатический кризис».

Кыргызстан

Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана.

«Изменение климата уже привело к интенсивному таянию ледников и сокращению площади оледенения, резкому увеличению периодов засухи и маловодья, ухудшению здоровья людей, а также все большему числу стихийных бедствий», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Это очень негативно повлияло и влияет на ключевые сектора экономики, прежде всего, энергетику и сельское хозяйство. Ущерб от прямых и косвенных потерь увеличивается с каждым годом».

«Кыргызстан, являясь страной с низким уровнем выброса парниковых газов, остаётся приверженным целям Парижского соглашения и планирует к 2030 году сократить выбросы на 16% от уровня выбросов по сценарию „бизнес как обычно“, а при наличии международной поддержки — на 44%».

«Призываю мировое сообщество, в первую очередь, развитые страны, к более активной поддержке развивающихся уязвимых горных стран, в том числе через скорейший запуск Фонда по потерям и ущербу, предоставление прямой финансовой поддержки и новейших технологий на безвозмездных условиях, а также создание механизмов обмена внешнего долга на климатические проекты».

Таджикистан

Фото: Пресс-служба президента Таджикистана.

«Таджикистан, 93% территории которого покрыто горами, также уязвим к изменению климата из-за частых стихийных бедствий. Ежегодно стихийные бедствия наносят ущерб экономике Таджикистана на сумму сотен миллионов долларов, а в отдельных случаях приводят к человеческим жертвам», — заявил президент Эмомали Рахмон.

Изменение климата вызывает быстрое таяние ледников, сокращение объёма воды в реках и оказывает негативное влияние на такие основные отрасли национальной экономики, как энергетика, сельское хозяйство и промышленность.

«На сегодняшний день из 13000 ледников Таджикистана более одной тысячи растаяли полностью. И это в то время, когда 60% водных ресурсов Центральной Азии берут своё начало из ледников Таджикистана».

«Мы считаем, что одним из путей достижения целей Парижского соглашения является формирование „зелёной экономики“ и эффективное использование возобновляемых источников энергии»

«Конечно, Таджикистану, как и другим развивающимся странам, сложно реализовать государственную политику в направлении продвижения „зелёной экономики“ только за счёт бюджетных средств. В этой связи мы заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций и вкладе развитых стран в развитие и укрепление потенциала страны в этом направлении».

Туркменистан

Фото: Кадр видео.

«Туркменистан осознаёт необходимость продолжения целенаправленной работы на международном и национальном уровне, призванной обеспечить дальнейший прогресс в борьбе с изменением климата и его последствиями», — заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

«Сегодня с этой высокой трибуны Туркменистан официально заявляет о своём присоединении к Глобальному метановому обязательству».

«Одновременно с этим, наша страна продолжит текущее сотрудничество с международными организациями и государствами-партнёрами в рамках существующих проектов и программ, нацеленных на выполнение условий, вытекающих из Глобального метанового обязательства».