Компания, пожелавшая остаться анонимной, взяла на себя частичное финансирование детского хосписа Taskin. Об этом «Газете.uz» сообщили заведующий медучреждением Рустам Нарбаев и руководство компании.

Намерение поддержать Taskin сотрудники предприятия выразили после прочтения материала «Газеты.uz» «Сухая смерть. Как умирают онкологические больные в Узбекистане и почему государство обязано поддержать их жизнь», опубликованной в нашем издании 8 ноября.

Напомним, хоспис Taskin — государственное медучреждение, открытое в августе 2022 года благодаря усилиям онкологов Рустама Нарбаева и Яхъё Зияева, поддержке благотворительного фонда Ezgu amal, посольства Израиля и Министерства здравоохранения Узбекистана. Фонд Ezgu amal привлекает средства, на которые в хосписе содержатся штатные единицы социального работника и психологов, обеспечивается питание пациентов и их родителей, а также медработников. Кроме того, фонд стимулирует медработников 100% надбавкой к зарплате.

Онколог Яхъё Зияев со своей мамой, медработником детского хосписа Taskin.



На встрече с представителями компании 13 ноября председатель правления Ezgu amal Мунира Ходжаханова рассказала, на что фонд тратит деньги и почему Taskin так необходима эта поддержка.

По словам Муниры Ходжахановой, ежемесячно на поддержку хосписа Ezgu Amal выделяет порядка 100 млн сумов. Около 70% этой суммы — надбавка к зарплате медработников. Остальная сумма распределяется между психологом, соцработником и кухней.

«Когда умирает ребёнок, умирает семья, — сказала Мунира Ходжаханова о необходимости оказания психологической помощи. — У людей, столкнувшихся с раком, нет ни психологических ресурсов, ни финансовых. Годы лечения высасывают из них всё».

Рустам Нарбаев добавил, что 90% всех пациентов Taskin — из неблагополучных семей, для которых рак нередко является только одной из проблем.

Рустам Нарбаев на церемонии открытия хосписа Taskin.



«Отцы часто бросают жён с детьми в такой ситуации. У матерей нет денег, — продолжила Мунира Ходжаханова. — Семьи приходят в хоспис в таком финансовом положении, что даже не могут купить детям еду, ходят в летней обуви зимой. Поэтому мы покрываем питание. Медработникам тоже выделяем питание, потому что больница находится в чистом поле. Здесь нет ни кафе, ни магазинов».

Мунира Ходжаханова рассказала, что у её ребёнка тоже был рак. Семья лечилась в Москве. Несмотря на свою состоятельность, денег у них тоже не осталось. Супругу Муниры пришлось продать квартиру и два бизнеса. Однако им всё равно пришлось обращаться за финансовой поддержкой в российские фонды. Так в женщине сформировалась идея открыть фонд помощи в Узбекистане.

«Поэтому нам очень важно поддерживать медработников надбавкой к зарплате, чтобы они не нуждались, — сказала Мунира Ходжаханова. — Их зарплату покрывает государство. Но стимуляция необходима, чтобы не было бытовой коррупции. Потому что если врачи нуждаются, они ждут деньги от пациентов. Ждать чего-то от онкологических больных — нечеловечно».

«Saneg выделяла нам деньги, но они закончились, — продолжила глава Ezgu amal. — Поэтому мы ищем финансирование. У нас есть другие источники: наши боксы стоят в супермаркетах, люди перечисляют деньги. Но наш основной контингент — это больные дети. Если мы начнём поддерживать Taskin из других источников, пострадает основной контингент».

Мунира Ходжаханова вторая справа. Церемония открытия хосписа Taskin.

«У нас всё прозрачно, — добавила Мунира Ходжаханова. — У нас всё расписано. Мы каждый квартал публикуем отчётность на сайте: сколько денег получено с какого бокса, кто сколько пожертвовал, сколько денег и на что потрачено, какой ребёнок из какого региона получил поддержку, сколько процентов осталось администрации фонда. У нас открыты зарплаты соцработника и психологов, можно посмотреть ежемесячные расходы на кухню, зарплаты каждого сотрудника — всё официально, нет ничего в конверте. Мы платим налоги: 12% за надбавку к зарплатам врачей».

Глава фонда подчеркнула, что средства на последние желания детей собираются отдельно. О некоторых желаниях Рустам Нарбаев пишет в своём «Твиттере». Например, в сентябре фонд собирал средства на последнее желание 15-летней пациентки Азизы. Рустам Нарбаев написал в своём аккаунте, что девочка хочет iPhone. Ezgu Amal собрал деньги на смартфон, однако пользователь «Твиттера» решил купить подарок на свои средства и привёз его лично.

В завершении встречи 13 ноября представители компании попросили Муниру Ходжаханову предоставить юристам и бухгалтеру образцы финансовой отчётности, которую компания сможет получать.

Первое пожертвование предприятие перечислило фонду Ezgu Amal 21 ноября. Ежемесячное финансирование составляет 70 млн сумов. По текущей договорённости программа поддержки продолжится год.

Компании, желающие поддержать детский хоспис Taskin, могут связаться с руководством медучреждения или фонда Ezgu Amal.